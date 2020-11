Lavoro: lunedi 16 novembre convocazione a Palazzo Chigi di Cgil, Cisl e Uil

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lunedì 16 novembre,il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha convocato i segretari Cgil, Cisl e Uil, Landini, Furlan e Bombardieri per un confronto sulla manovra. Serve"un piano straordinario per creare lavoro", ha detto Landini a Conte nel corso di "Futura:lavoro, ambiente,innovazione",la tre giorni in corso da stamane organizzata da Cgil."E' il momento di non far chiudere le imprese ma anche di non far licenziare le persone", ha aggiunto. "Il 2021 sarà l'anno della riforma fiscale (...) e delle politiche attive sul lavoro", ha affermato Conte. - (PRIMAPRESS)