Lavoro: il Primo Maggio nelle voci del Presidente Mattarella al Quirinale e del Papa a Piazza S.Pietro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Quirinale la cerimonia del Primo Maggio con il Presidente Sergio Mattarella non poteva iniziare che con il ricordo dei tanti morti rappresentando un costo umano e sociale. "Il lavoro non sia un gioco d'azzardo potenzialmente letale", ha annotato il presidente nel suo discorso dopo gli interventi del presidente dell'INPS e del ministro Orlando. "Il primo maggio è un giorno per salutare i valori della Costituzione. Alla Repubblica serve il lavoro di tutti" ha concluso Mattarella. Da una gremita Piazza San Pietro a Roma anche il Regina Coeli di Papa Francesco rivolge il suo pensiero al lavoro e agli operai morti. - (PRIMAPRESS)