Lavoro giovanile: oggi la ministra Catalfo in audizione alla Commissione lavoro della Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi mercoledì 21 ottobre, alle ore 13.15, la Commissione Lavoro, presso la Sala del Mappamondo, svolge un audizione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in merito alle raccomandazioni poste dall’Unione Europea circa il “Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione” e che riguardano le garanzie in materia presentate alla Commissione europea del 1° luglio scorso. - (PRIMAPRESS)