Latitante Gammino: domani il rientro in Italia dopo l’estradizione dalla Spagna. Era stato arrestato dopo 20 anni di latitanza

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Rientra in Italia Gioacchino Gammino, boss mafioso della "Stidda",considerato uno dei 20 latitanti più pericolosi. La Spagna ha dato il via libera all'e- secuzione del mandato di arresto europerò, emesso il 29/5/2014 dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.La consegna di Gammino, latitante da 20 anni in seguito ad evasione dal carcere, è frutto di una intensa cooperazione tra autorità giudiziarie", spiega il ministero della Giustizia. Il rientro è previsto domani a Fiumicino. Gambino era stato rintracciato da un incidentale rilievo di Google Maps mentre Gammino era fuori dal negozio che gestiva in Spagna. - (PRIMAPRESS)