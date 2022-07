Landini (Cgil): “Il governo deve dare risposte. Al momento non ci sono”. Nuovo appuntamento il 25 luglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'incontro tra sindacati e governo a Montecitorio non ha prodotto risultati. "C'è stata una novità nella forma per quanto riguarda l'attenzione per le convocazioni ma non possiamo dire altrettanto per i contenuti. I temi che avevamo sollecitato sono tutti ancora sul tavolo e senza risposte". Così Landini della Cgil al termine dell'incontro. Stessi toni per Luigi Barra per CISL e Bombardieri della UIL. "Abbiamo sostenuto la necessità di rendere strutturali delle risorse ai lavoratori ed eliminare l'elemosina dei bonus. E poi i temi di sempre: cuneo fiscale, automotive, pensioni e tassazioni ai grandi gruppi digitali. - (PRIMAPRESS)