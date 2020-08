Lampedusa: oggi trasferimento di 300 migranti dall'hotspot di Imbriacola. Martello: "Noi e Lamorgese lasciati soli dal governo"

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Al via i primi trasferimenti di migranti da Lampedusa, dove ne sono ospitati ben 1.560 dopo l'ultimo sbarco dello scorso sabato. Due incrociatori della Guardia di Finanza sono arrivati nell' isola per avviare i trasferimenti. Si prevede che in giornata saranno trasferite più di 300 persone. "Il Governo ci ha lasciati soli, a noi e al ministro dell'Interno", afferma su La Stampa il sindaco di Lampedusa, Martello."Il ministro Lamorgese sta facendo tutto quello che è in suo potere ma il governo non pare sostenerla". - (PRIMAPRESS)