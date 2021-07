Lampedusa: è sbarco continuo nell’isola siciliana. Hotspot di nuovo al collasso con oltre 844 persone

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Dopo gli sbarchi delle ultime 24 ore, oggi arriva ancora la segnalazione di barchino con a bordo oltre 50 migranti a trenta miglia da Lampedusa. Lo ha segnalato il fondatore Di Open Arms, Oscar Camps. Un'altra imbarcazione con 130 a bordo sarebbe in pericolo in acque libiche. Gli ultimi due sbarchi era avvenuti nella tarda serata di ieri: un barcone con 89 persone e un altro con 12. L'hotspot ospita in queste ore 844 persone a fronte di una capienza massima di 250 posti. - (PRIMAPRESS)