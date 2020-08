Lampedusa: altri 5 sbarchi di migranti nella notte. La rabbia del sindaco nei confronti di Conte

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Non si fermano gli sbarchi nell’isola siciliana con una emorragia di approdi su ogni mezzo capace di intraprendere la traversata di circa 18 miglia dalle coste tunisine. Ieri notte altri 5 sbarchi nell'isola siciliana Con 267 profughi a bordo. Solo ieri l’hot spot di Lampedusa ospitava circa mille persone e nel giro di 24 ore sono diventate 1.400 persone ma ne dovrebbe contenere al massimo 192. E il sindaco di Lampedusa, Martello,si rivolge a Conte:"quanti migranti devono ancora essere ammassati nel Centro di accoglienza per poter avviare i trasferimenti da Lampedusa?". Il silenzio dell’esecutivo si fa sempre più assordante e non bastano i viaggi di Di Maio e Lamorgese a Tunisi per interrompere gli sbarchi in un momento dove il rischio sanitario sta diventando preoccupante oltre a quello sociale e di un’isola completamente devastata. - (PRIMAPRESS)