Lampedusa: altri 48 migranti sbarcati nella notte. Hotspot di Imbriacola al collasso con 1.437 persone. Il caso Francia

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Altri 48 migranti sono sbarcati a Lampedusa tra cui 14 minori. Sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia Costierà mentre navigavano su un barchino di 7 metri. Originari di Camerun, Ciad, Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Sudan, hanno detto di essere partiti dalla Tunisia. Ieri, su 10 diverse imbarcazioni, erano arrivati sull'isola siciliana in 502. Al collasso l'hot spot di contrada Imbriacola, che al momento ospita 1.437 persone a fronte di una capacità massima di 389 posti. Intanto in queste ore si stanno completando le operazioni di registrazione dei migranti sbarcati a Tolone dalla nave Ong Ocean Viking che hanno provocato un corto circuito tra il governo italiano e quello francese.

A tal proposito è intervenuta là premier Meloni questa mattina giudicando una reazione aggressiva dell'Eliseo "Sono rimasta molto colpita dalla rea- zione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificabile". Lo ha detto la premier Meloni parlando della vicenda dei 234 migranti sulla Ocean Viking, "prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in Francia". L'Italia "ha fatto entrare quasi 90.000 migranti da inizio anno", ha detto. I ricollocamenti? L'accordo prevedeva il ricollocamento di "8.000 persone,ne sono state ricollocate 117, di cui 38 in Francia.Qualcosa non funziona. L'Italia dev'essere l'unico posto di sbarco?". - (PRIMAPRESS)