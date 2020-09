Lampedusa: altri 400 migranti sbarcati nell'isola. L'hotspot supera ancora le mille persone

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Sono 400 i migranti sbarcati a Lampedusa ed è di nuovo emergenza nell’isola, nonostante le navi quarantena del Ministero dell’Interno. Nell’hotspot di Imbriacola sono state superate per l’ennesima volta le mille presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più di 12 ore, sull'isola sono approdate circa 400 persone. Ieri in sole 24 ore erano stati 26 gli approdi con gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso. - (PRIMAPRESS)