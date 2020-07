Lampedusa: altri 314 sbarchi di tunisini nella notte. Oltre 1100 nell'hotspot che ne può contenere 95

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Dalle 23 di ieri sera altri 314 migranti sono sbarcati sulle coste siciliane. In totale 13 sbarchi, con un totale di 314 tunisini. L'hotspot di Lampedusa è al collasso: ci sono 1.101 migranti a fronte di 95 posti disponibili. Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati neanche portati in contrada Imbriacola, dove sorge la struttura di prima accoglienza, ma sono stati lasciati sul molo Favarolo. Intanto i lampedusani sembrano intenzionati a voler promuovere una class action contro il Governo per l’inefficienza dei controlli e il pericolo di focolai di epidemia. - (PRIMAPRESS)