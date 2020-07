Lampedusa: 791 migranti sbarcati in 48 ore. Nell'hotspot di Imbriacola saranno in 600. Ne può ospitare solo 95

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Continuano gli sbarchi a Lampedusa. In tre diversi approdi sono arrivati 143 migranti. In 48 ore ne sono giunti 791, in gran parte tunisini. Le due "carrette" e un barchino sono stati agganciati,nelle acque antistanti l'isola,dalle motovedette della Guardia costiera e della GdF. Quotidiani i trasferimenti su traghetti di linea per Porto Empedocle. Nell'hotspot di contrada Imbriacola, che può ospitare un massimo di 95 persone, resteranno in oltre 600 con il pericolo di un focolaio infettivo. - (PRIMAPRESS)