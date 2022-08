Lampedusa: 112 migranti sbarcati nella notte sono stati trasferiti nell'hotspot di Imbriacola che ospita 1.600 persone

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Continuano gli sbarchi a Lampedusa sfruttanto per le traversate in mare le temperature calde dell'anticiclone africano. Un barcone con 112 migranti è stato intercettato dalla Guardia di Finanza e Capitaneria di porto a circa 10 miglia dalla costa. Tra loro anche un minore. Tutti trasferiti nell' hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento circa 1.600 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti. Stamane 150 lasceranno la struttura su un traghetto diretto a Porto Empedocle. Altri 600, invece,dovrebbero essere trasferiti in giornata a bordo della nave Diciotti, mentre in serata è previsto l'imbarco per altri 80. - (PRIMAPRESS)