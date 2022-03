Lamezia Terme: agguato in centro. Ucciso un pregiudicato e due ferite

(PRIMAPRESS) - LAMEZIA (CATANZARO) - Sparatoria in pieno centro a Lamezia Terme (Cz). Un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. L'agguato è stato compiuto in piazza Borelli,non lontano dal Palazzo di Giustizia. La vittima, 52 anni,era già nota alle forze dell'ordine. Era stata coinvolta anche nell'operazione "Perseo" che nel 2013 aveva portato in carcere 67 persone ritenute collegate, a vario titolo,alla cosca di 'ndrangheta Giampa. - (PRIMAPRESS)