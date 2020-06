La vita borderline dell’ex senatore napoletano Sergio De Gregorio arrestato per un giro di riciclaggio dalla Squadra Mobile di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Agli arresti l’ex senatore Sergio De Gregorio nell’operazione della Squadra mobile di Roma su un giro di estorsioni e riciclaggio. Sono nove le misure cautelari eseguite nell’ambito dell’operazione. L’ex parlamentare dell’Idv finito poi nelle file del Pdl è divenuto una figura centrale nella storia politica-giudiziaria degli ultimi 20 anni. Il suo nome era stato associato al passaggio di deputati e senatori dal centrosinistra al centrodestra, ideato da Silvio Berlusconi e utilizzato per far cadere il governo Prodi.

Sergio De Gregorio, a lungo corrispondente per alcuni settimanali nazionali ed ora sospeso dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, è stato arrestato insieme ad altre otto persone con le accuse di estorsione, riciclaggio e auto riciclaggio in un’indagine della Direzione distrettuale antimafia. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Ilaria Calò e dal sostituto Francesco Minisci.

“De Gregorio si conferma punto di riferimento indiscusso, lo stratega del gruppo, sempre pronto a ‘sistemare’ le cose – ha aggiunto il giudice Antonella Minunni nell’ordinanza custodia cautelare – E’ lui che risolve le questioni sorte all’interno del gruppo e che suggerisce ogni volta le strategie difensive. E’ recidivo avendo riportato, tra l’altro, condanne per corruzione in atto contrario ai doveri d’ufficio“. - (PRIMAPRESS)