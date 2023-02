La visita di Meloni nell’oblast settentrionale dell’Ucraina. Nel pomeriggio l’incontro con Zelensky

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Dopo le visite a Bucha e Irpin, là premier italiana, Giorgia Meloni inconterà nel pomeriggio il presidente Zelesky. L'attesa del governo ucraino dall'incontro con il vertice italiano è il pieno sostegno dell'Italia a Kiev finché non sarà ritornata al controllo di tutto il territorio. Meloni sostiene l'Ucraina da quando è entrata in carica nell'ottobre 2022. Il suo governo sta fornendo assistenza umanitaria e militare all'Ucraina. Il governo del paese ha recentemente approvato il sesto pacchetto di aiuti per l'Ucraina.

Poco dopo le 12 Meloni è arrivata a Bucha ed ha incontrato le istituzioni del luogo. "Voglio rendermi conto di persona di che cosa ha ora bisogno l'Ucraina" ha detto là premier arrivando nell'oblast settentrionale dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)