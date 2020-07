La svista colossale dell'encomio alla Caserma Levante nel 2018. Le indagini della Procura hanno aperto una voragine

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Ciò che brucia di più ai vertici dell’Arma ma sopratutto ai carabinieri che hanno sempre condiviso i valori e la storia della divisa indossata, è quell’encomio arrivato alla Caserma Levante nel 2018 per operazioni ed arresti che ora risultano macchiate da una condotta che l’inchiesta della Procura di Piacenza scopre avere radici negli anni. E quell’encomio andrà relegato in una svista colossale di chi li ha proposti e la notizia archiviata come una fake news. Intanto oggi sono iniziati gli interrogatori dei se militari sotto indagine.

La caserma come centrale di spaccio e persino di orge con prostitute come ha rilevato il Pm nella sua indagine, era un sistema messo insieme da un semplice appuntato: quel Peppe Montella che alimentava un giro di spacciatori. Ma l’inchiesta oltre ai 6 carabinieri già in carcere potrebbe far luce su una serie di connivenze di quanti sapevano della caserma del “terrore” e non hanno fatto nulla per arrestare una pratica che ha portato nella storia centenaria dell’Arma al sequestro di una caserma. Una vicenda grave che dovrà far riflettere anche la politica per una riforma degli stati di servizio delle forze dell’ordine attraverso formazione continua e aggiornamento delle attitudini ad una funzione delicata per la sicurezza del paese. - (PRIMAPRESS)