La sostenibilità dell’acqua passa da Waidy Wow, l’app anti-spreco di Acea presentata da Raggi e Gola

(PRIMAPRESS) - ROMA - La forma dell’acqua a Roma ha le sembianze di Waidy Wow, la seconda generazione di App creata dal Gruppo Acea che geocalizza le fontane ed i “nasoni”, su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo di realizzare una applicazione interamente dedicata all’acqua, come è stato spiegato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi è L’amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola nella serata condotta da Lorena Bianchetti e con lo sfondo del fontanone del Gianicolo, nasce dalla necessità di valorizzare il grande patrimonio idrico perché si crei consapevolezza in tutti i cittadini. La nuova mappatura contiene ora 50 mila punti di erogazione “ma non è l’unico contenuto dell’App” ha spiegato Raggi, perché accanto all’intento di sostenibilità per preservare un bene prezioso, c’è la possibilità di scoprire come in un movie tour, i luoghi dove acqua e fontane si intrecciano con i grandi film della Hollywood sul Tevere. Il Direttore Operativo di Acea, Giovanni Papaleo ha spiegato l’importante accelerazione del processo di digitalizzazione anticipando anche il progetto di un nasone 4.0 capace di analizzare all’origine la qualità dell’acqua. Una serata nel segno dell’acqua, dunque, in cui anche le note dell’Orchestra Italiana del Cinema e della Banda della polizia locale accompagnate dal gorgoglio dell’acqua copiosa del Fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo. - (PRIMAPRESS)