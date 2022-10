La solidarietà della rassegna-spettacolo “Napoli nel cuore” in streaming sul sito dal 23 ottobre

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “”, la rassegna benefica dedicata alla cultura napoletana, si apre al grande pubblico a partire dal 23 ottobre, andando sul sitoprogetto concepito e realizzato da, sarà disponibile totalmente in chiaro e non in pay per view - afferma Finamore - ma abbiamo deciso di renderlo liberamente accessibile a chiunque vorrà vederlo anche se l’impegno di tutti, artisti in primis, è nato per una finalità concreta: sostenere il progetto “La casa della Solidarietà” della Comunità di Sant’Egidio di Napoli. Ogni anche più piccolo contributo aiuterà a legittimare la nostra scelta." Tutte le donazioni della serata andranno infatti al progetto “La casa della Solidarietà” al Rione Sanità di Napoli, creato dalla Comunità di Sant’Egidio di Napoli per sostenere tutte le persone in difficoltà che, soprattutto in questi tempi di Covid, così difficile per tutti, sono rimaste sole. L’acquisto di frigoriferi professionali – obiettivo di quest’anno - permetterà di incrementare non poco il numero di pasti per gli amici di strada e il sostegno alimentare alle tante persone in difficoltà. - (PRIMAPRESS)