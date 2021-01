La Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica (Siti) nomina Antonio Ferro alla presidenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), ha eletto come nuovo Presidente – per il biennio 2021-22 – Antonio Ferro, Direttore Sanitario e Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Antonio Ferro, Direttore Servizio di Epidemiologia, di Igiene e Sanità Pubblica in varie Aziende Socio Sanitarie del Veneto, ha ricoperto anche l’incarico di Dirigente del Servizio di Sanità Pubblica e Screening della Direzione della Prevenzione della Regione Veneto. “Ora che la vaccinazione anti-COVID-19 si sta finalmente trasformando in una concreta possibilità, e il Ssn dell’intero Paese inizia la mobilitazione per la realizzazione della più imponente campagna di vaccinazione della storia - ha dichiarato Ferro - abbiamo scritto una lettera al Ministro Speranza e ai vari responsabili della task force tecnico scientifica per mettere a disposizione il patrimonio delle nostre competenze ed esperienze nel campo dei vaccini e delle vaccinazioni, frutto di una storia societaria più che centenaria e del quotidiano impegno dei nostri associati”. - (PRIMAPRESS)