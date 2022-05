La sintesi di Draghi nel meeting speciale Ue: “Un successo. L’Italia non esce penalizzata”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "E' stato un Consiglio Ue un po' lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti". Ma poi lo stesso premier cerca di enfatizzare ancora di più il risultato emerso dal meeting speciale. "L'accordo sulle sanzioni è stato un successo completo".E "l'Italia non esce penalizzata dall'intesa. Anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno. Sul funzionamento del mercato e dell'energià e sui prezzi siamo stati accontentanti". Salvini a Mosca? "L'importante è che siano rapporti trasparenti. Il governo è allineato con i partner G7 e Ue e non si fa spostare su queste cose". - (PRIMAPRESS)