La sfida di Genova sul mare con il Salone Internazionale della Nautica che apre oggi nei padiglioni della fiera ligure

GENOVA - Per la città della Lanterna la nuova sfida dopo il nuovo ponte ricostruito sulle macerie del "Morandi" si chiama Salone Nautico di Genova che si inaugura oggi per restare aperto sino al prossimo 6 ottobre. E' il segnale di una città che testimonia la voglia di tutta la nazione di rialzare la testa e tornare ad essere al centro delle attività economiche e commerciali del Paese dopo il lungo lockdown che tuttavia incombe ancora sulla regione come un fantasma. Ma il salone dedicato alla nautica internazionale ha riaperto questa mattina per essere inaugurato dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli. La rassegna celebra i suoi 60 anni con una capacità di trasformazione costante davvero notevole che come ha voluto sottolineare il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, è lo specchio di un'imprenditoria che è un punto di riferimento per il settore a livello internazionale. Il programma della giornata inizia al Breitling Theatre, con l'evento "Colore, bellezza e innovazione. La rotta dell'eccellenza da Genova a Dubai", un'occasione per fare il punto sull'avventura che vedrà l'Italia e i suoi territori protagonisti a Expo2020 Dubai. L'appuntamento è organizzato da Gruppo Boero e Padiglione Italia Expo Dubai 2020, i relatori saranno Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero, Marcello Fondi, Commissario Generale Aggiunto per Expo 2020 Dubai e Giovanni Soldini – skipper e navigatore oceanico. Modera Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera. Alle 15.30 è in programma la visita del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi che sarà accolto dal Presidente Cecchi e dai componenti del Consiglio di Confindustria nautica. Nel corso della sua visita, il Presidente Bonomi incontrerà gli imprenditori del settore e visiterà l'area espositiva. Alle 18.00, presso la Sala Forum del Pad. Blu, prenderà il via l'appuntamento "L'Alfabeto del futuro - Le reti del nostro domani", un racconto sui giornali e sui siti del gruppo, organizzato da La Stampa/ Il Secolo XIX, che fa tappa a Genova, al Salone Nautico: un viaggio tra città e argomenti diversi, in cui il comune denominatore è l'innovazione. I moderatori dell'incontro saranno Massimo Giannini, direttore La Stampa e Luca Ubaldeschi, direttore Il Secolo XIX. Partecipano Alessandro Profumo – A.D. gruppo Leonardo, Carlo Bonomi - Presidente di Confindustria, Giovanni Soldini skipper e navigatore oceanico, Carlo Molaschi responsabile divisione e-commerce di Esselunga.