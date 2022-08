La settimana nera di Trump: la Corte d’Appello della Columbia lo obbliga a presentare le dichiarazioni dei redditi

(PRIMAPRESS) - USA - Settimana nera per Donald Trump che dopo la perquisizione dell'FBI nella sua casa in Florida, sempre oggi la Corte d'Appello della Columbia ha emesso una sentenza per cui l'ex presidente dovrà fornire le sue dichiarazioni dei redditi al Congresso. Da anni Trump si batte per tenere privati le dichiarazioni e i documenti delle sue società. Ora potrà appellarsi alla Corte suprema. - (PRIMAPRESS)