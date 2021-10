La senatrice no-vax Laura Granato (ex M5S) messa alla porta della Commissione Affari Costituzionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - La senatrice no-pass, Laura Granato (Ac), è entrata al Senato rifiutando di mostrare il Green pass, per partecipare alla seduta della Commissione Affari costituzionali, che esamina il Dl che estende l'obbligo del certificato verde a tutti i posti di lavoro. Allertati i questori. La Commissione ha sospeso i lavori."Senza Green pass non si entra", ha deciso Consiglio presidenza. I senatori che rifiuteranno di esibire il Green pass non potranno più entrare a Palazzo madama e nei palazzi adiacenti che fanno capo al Senato. - (PRIMAPRESS)