La Russia si riorganizza in Donbass ma arrivano i tank dagli USA agli ucraini per rispondere al fuoco

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Gli Usa invieranno tank di fabbricazione sovietica per rafforzare la difesa ucraina nel Donbass. Lo scrive il New York Times,citando un ufficiale ameri- cano e precisando che è la prima volta che gli Usa trasferiscono carri armati dall'inizio della guerra.Richiesti dal presidente ucraino Zelensky, consentiranno lanci di artiglieria a lunga gittata su obiettivi russi in Donbass. Il Pentagono invierà fino 300 mln di $ in più in aiuti militari inviando anche armi di ultima generazione quali missili guidati da laser e droni 'kamikaze'.

Intanto è stata ancora una notte di sirene e bombardamenti con attacchi aerei in più città ucraine tra cui Odessa e Leopoli, mentre le forze russe,afferma il presi- dente Zelensky,si ammassano nel Donbass e preparano attacchi ancora più pesanti. Almeno 5.000 persone sono state uc- cise a Mariupol,aggiunge il presidente, e circa 170.000 stiano soffrendo per carenza di cibo, acqua e elettricità; 3.700 gli evacuati verso Zaporizhzhia. Zelensky accusa: "Mosca sta cercando di reclutare soldati anche in Crimea,è una violazione del diritto umanitario internazionale". - (PRIMAPRESS)