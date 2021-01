La prima nata del 2021 è romana e si chiama Aurora, l’auspicio di un nuovo giorno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 4 i neonati a contendersi il titolo di primo nato in Italia nel 2021. A Roma,Alessandro è nato alle 00.00.01, ma c'è la concittadina Aurora che lo avrebbe anticipato di un secondo. E un' altra bimba, la piccola Ilary, sarebbe nata proprio allo scoccare della mezzanotte in Salento. A mezzanotte e un minuto è nato Antonio, a Catania. Attesi oggi in tutta Italia 1.163 neonati, contro le 371.504 nascite previste dall'Unicef in tutto il mondo (e 140mln nel corso del 2021). - (PRIMAPRESS)