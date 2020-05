La preghiera del mattino di Papa Francesco a Santa Marta: "Preghiamo per quanti lavorano nei mezzi di comunicazione"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Nella tradizionale preghiera della mattina del Santo Padre quest’oggi il pensiero è rivolto ai giornalisti. “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione". Così Papa Francesco nella messa a Casa Santa Marta. "In questo tempo di pandemia rischiano tanto e il lavoro è tanto. Che il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità", ha detto il Pontefice. - (PRIMAPRESS)