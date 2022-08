La polveriera nucleare Zaporizhzhia. Zelensky: “Siamo ad un passo di un disastrò radioattivo”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Si fa sempre più allarmante la situazione di Zapoprizhzhia e della centrale nucleare sotto controllo degli occupanti russi. Zelensky ha accusato Mosca "La Russia ha portato l'Ucraina e tutti gli europei in una situazione a un passo da un disastro radioattivo". Così il presidente ucraino, Zelensky, dopo che ieri "per la prima volta nella storia si è fermata la centrale nucleare di Zaporizhzhia". I russi devono ritirarsi al più presto "dal territorio della centrale", ha affermato Zelensky. Intanto si attende l'arrivo degli esperti dell'Aiea che dovrebbero aver accesso immediato alla centrale nucleare "prima che i russi portino la situazione a un punto di non ritorno", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)