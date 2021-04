La Polizia Postale intercetta su Dark Web l'appalto per un ferimento dell'ex fidanzata. Arrestato un funzionario informatico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cercava sul Dark Web un sicario che sfregiasse la sua ex e la costringesse su una sedia a rotelle. A individuarlo la polizia, che ha arrestato un 40enne lombardo, esperto informatico e funzionario di una grande azienda, per atti persecutori aggravati ai danni della giovane ex fidanzata. La misura cautelare dei domiciliari arriva dopo un'indagine che, per la prima volta, ha visto polizia postale e delle comunicazioni, Squadra mobile e polizia postale di Roma individuare e fermare il mandante del grave delitto. - (PRIMAPRESS)