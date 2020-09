La pena di morte dell'era Trump mette fine alla vita del detenuto afroamericano Christopher Vialva

(PRIMAPRESS) - USA - Il detenuto Christopher Vialva, 40 anni, è stato ucciso con una iniezione letale in una prigione governativa americana a Terre Haute, in Indiana. E' la settima volta che la pena di morte viene eseguita negli Stati Uniti da luglio e la prima volta su un detenuto afroamericano da quando è stata ripristinata dall'amministrazione Trump. Vialva era stato condannato per un duplice omicidio commesso nel 1999, quando aveva 19 anni. - (PRIMAPRESS)