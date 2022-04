La Pasqua Ortodossa in Ucraina con i nuovi messaggi di denuncia dei crimini di guerra

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nella giornata che celebra oggi la Pasqua ortodossa in Ucraina le preghiere sono sulle fosse comuni. Il presidente ucraino Zelensky anche in questa giornata di preghiera interviene con un nuovo messaggio che cita i crimini di guerra perpetrati a Mariupol. Sono state trovate nuove tombe di persone uccise. "Parliamo di decine di migliaia di residenti di Mariupol morti.Sono state registrate discussioni tra gli occupanti su come nascondere le tracce dei loro crimini", ha detto. Secondo il presidente ucraino,la Russia sta continuando a utilizzare "campi di filtrazione",dove inviano ucraini prima di trasferirli con la forza in Russia. "Nome vero è campi di concentramento". - (PRIMAPRESS)