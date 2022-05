La parata degli “Immortali” nella piazza Rossa di Mosca nelle parole di Putin

(PRIMAPRESS) - MOSCA - In apertura della parata militare in onore del Giorno della Vittoria, il presidente russo Vladimir Putin ha pronunciato il suo discorso, spiegando anche le motivazioni che lo hanno spinto ad aver dato l'ordine di attaccare l'Ucraina perché temeva un attacco ucraino alla Russia. "La Russia ha dato una risposta preventiva all'aggressione", ha dichiarato Putin quasi a giustificare a circa tre mesi dall'attacco all'Ucraina, le ragioni di quella aggressione. "I preparativi erano apertamente in corso per un'altra operazione punitiva nel Donbass, per un'invasione delle nostre terre storiche, compresa la Crimea. Kiev sosteneva la possibile acquisizione di armi nucleari. Il blocco NATO ha iniziato lo sviluppo militare attivo dei territori adiacenti (alla Russia)]". Secondo il presidente, la Russia è in guerra con l'Occidente per difendere i valori tradizionali. "Non rinunceremo mai al nostro amore per la patria, alla nostra fede e ai valori tradizionali, ai costumi dei nostri antenati, al rispetto per tutti i popoli e le culture. E in Occidente, questi valori millenari sembrano aver deciso di abolirli", ha detto Putin. - (PRIMAPRESS)