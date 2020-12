La neve ferma la consegna dei vaccini in Piemonte e Liguria. Domani 30 dicembre saranno a destinazione

(PRIMAPRESS) - TORINO - Sarà completata domani 30 dicembre, la distribuzione delle dosi di vaccino programmate per la Regione Piemonte e Liguria. Il ritardo si è accumulato rispetto l programma iniziale per le avvefrse condizioni meteo e delle strade innevate che non hanno permesso ai gurgoni refrigerati della Pfzier-Biontech di completare le loro consegne.Sono 470 mila le dosi di vaccino rimaste bloccate in Belgio per la neve. La consegna,effettuata direttamente da Pfizer presso i circa 300 siti di somministrazione, si completerà domani come ha avvertito la stessa società di ricerca farnaceutica. - (PRIMAPRESS)