La Missione Salute del PNRR lascia fuori il SIS118. Balzanelli: “Mi auguro che Speranza se ne ricordi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Missione Salute del PNRR si articola in due componenti, come indicato nella tabella 1, per un finanziamento complessivo di 15,63 miliardi di euro. A questi si aggiungono le risorse del REACT-EU e del Fondo Nazionale Complementare per ulteriori 4,6 miliardi. L’intervento per la Missione Salute, pertanto, ammonta a 20,22 miliardi da spendere nel periodo 2021-2026. A margine una dichiarazione del Ministro Speranza circa una allocazione di 90 milioni di euro per l'incremento stipendiale del personale medico ha tuttavia ha sollevato una reazione da parte del presidente Mario Balzanelli. In questo scenario rimane fuori uno dei soggetti fondamentali della filiera dell'emergenza sanitaria: la SIS 118. Di qui la reazione del presidente nazionale, Mario Balzanelli: "Se si trovano le risorse per destinare 90 milioni di euro quale misura economica incentivante a medici, infermieri e OSS del Pronto Soccorso, peraltro pienamente meritati, si trovino, allo stesso tempo, e nello stesso provvedimento legislativo, i fondi per il pari incentivo a medici, infermieri ed autisti-soccorritori del Sistema di Emergenza Territoriale 118 nazionale, altrettanto pienamente meritati sul campo. Auspico che il ministro Speranza includa il Sistema di Emergenza Territoriale 118 tra i soggetti istituzionali beneficiari di una incentivazione economica del personale.” - (PRIMAPRESS)