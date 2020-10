La marcia forzata di Trump dopo la positività al Covid: la campagna elettorale dalla Florida allo Iowa

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente Usa Trump ha chiesto alla sua campagna elettorale di organizzare eventi ogni giorno in un posto diverso fino al giorno delle elezioni. Non tutti nel suo staff ritengono sia una buona idea. Attesa oggi la tappa in Florida, domani Pennsylvania, mercoledì Iowa. "Ho ricevuto il via libera dei medici della Casa Bianca. Mi sento bene, meglio di quanto mi sono sentito negli ultimi 20 anni",ha detto Trump in una lettera ai suoi sostenitori."Sono tornato e meglio di prima. I democratici speravano di tenermi fuori per settimane". - (PRIMAPRESS)