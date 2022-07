La mappa dell’Italia che brucia dal Carso a Roma tra dolo e temperature sopra i 40 gradi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora bloccata per un tratto di 30 chilometri l’Autostrada A4 per il vasto incendio che è scoppiato da questa mattina ed alimentato per tutta la giornata dal vento. Le aree interessate sono tr Monfalcone e Doberdò. Le fiamme si sono propagate con il passare delle ore tanto da costringere alla chiusura del tratto autostradale Sistiana-Redipuglia in direzione Venezia e all’evacuazione del persone del casello. Per domare le fiamme, su un fronte di circa 10 km, sono impegnati equipaggi provenienti dall’intero Friuli Venezia Giulia. Situazione altrettanto grave a Massarosa in provincia di Lucca. Decine di ettari di bosco sono andati in fumo per un incendio che si presuppone di origini dolose. I Canadair sono ancora in azione mentre sono state sgombrate 60 abitazioni lambite dalle fiamme. Anche a Roma nella zona di Tor di Quinto è divampato un vasto incendio costringendo la chiusura della strada Olimpica mandando in tilt il traffico di Roma Nord. - (PRIMAPRESS)