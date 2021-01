La Guardia di Finanza acquisisce i documenti del piano pandemico dal Ministero della Salute

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sasso era stato lanciato dalla trasmissione si Rai3, Report che aveva indagato su un piano pandemico mai aggiornato è mai attivato anche quando l'Oms aveva lanciato l'allarme di una polmonite sconosciuta il 5 gennaio 2020. Ora è la magistratura che ha aperto indagini sul caso anche per le denunce di parenti di vittime del Covid. E' il passaggio chiave dell'ordine di esibizione di atti e documenti firmato dai Pm di Bergamo e che ha portato la Gdf ad acquisire carte in vari uffici del ministero della Salute, all'Iss, in Regione Lombardia e in altri enti. In questa tranche di indagine, il reato ipotizzato è di "epidemia colposa". - (PRIMAPRESS)