La Giornata mondiale dei poveri celebrata da Papa Francesco: “Il virus ci ricorda che abbiamo bisogno degli altri”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 15 novembre la Giornata mondiale dei poveri 2020 con il messaggio del Papa: “Tendi la tua mano al povero”. La messa celebrata oggi dal Santo Padre è diversa dagli altri anni per le restrizioni dell’emergenza sanitaria e quindi solo con alcune rappresentanze di comunità di poveri. “In questi mesi - ha detto Papa Francesco - nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere!” ricordando che “questo è un tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo”. - (PRIMAPRESS)