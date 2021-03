La Giornata internazionale della donna nel programma di Roma Culture: dal cinema all’arte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella Giornata internazionale della donna,promuove l’iniziativa, un programma di eventi gratuiti dedicati al talento femminile e alla sua valorizzazione. Realizzata grazie alla collaborazione delle istituzioni culturali cittadine,prende il via la mattina dell’ 8 marzo . La manifestazione si potrà seguire per tutta la giornata, e nei giorni successivi, sui canali digitali delle istituzioni coinvolte. Il programma è disponibile sul sito culture.roma.it e sui canali social di, attraverso gli hashtag ore 10 Alle , in anteprima su Operaroma.tv , il canale YouTube ufficiale del, e sul canale Instagram Tv dell’istituzione, verrà lanciato il nuovo videoclip di, una delle interpreti più eclettiche e sperimentatrici della scena musicale italiana. Proprio nel teatro dove nel gennaio del 1900 ha debuttato Tosca di Giacomo Puccini, l’opera romana per eccellenza, la cantante proporrà una lettura intima e personale di Vissi d’arte accompagnata daalla chitarra.Sarà introdotta da una nota del direttorela giornata dedicata al’ 8 marzo dalladi Roma. Dalle ore 10 sul sito e sui canali social dell’istituzione verrà pubblicato un ironico e appassionato viaggio attraverso la storia del cinema in cui Gosetti racconterà le conquiste delle donne, la loro emancipazione e il loro orgoglio, senza tralasciare i ritratti intensi che, nel tempo, grandi cineasti e interpreti hanno saputo restituire delle figure femminili. A seguire, alle ore 11 , il viaggio continuerà in video con un’incursione nella mostra dedicata a. Davanti alle immagini di, il criticoe Gosetti rievocheranno le storie di set e le scene madri del memorabile film La ragazza con la pistola. Sarà un incontro con una grande donna del ‘900 quello che andrà online alle ore 12 e che vedrà protagonisti Gosetti e. A lei il compito di indagare il significato e dare il giusto valore alla Giornata internazionale della donna. Nel pomeriggio chiuderanno la programmazione la video testimonianza diche presenterà il libro L’altra metà del pianeta Cinema – 100 donne sul grande schermo (ore 15) e la pubblicazione di alcuni materiali tratti dal documentario Ragazze: la vita trema, opera prima del 2009 di(ore 16).Con il racconto di alcune tra le più importanti donne del mondo dell’arte, della moda e della performance, ilcelebrerà l’8 marzo sul proprio sito e sui canali social a partire dalle ore 12. Saràa iniziare con un racconto dedicato alle artiste degli anni ’90, concentrandosi sulla loro capacità di influire in modo importante sullo sviluppo dell’arte relazionale. A seguire, alle ore 14 parlerà invece del lavoro della fotografa ligure, una delle protagoniste dellacon alcuni dei suoi celebri scatti. Con i suoi reportage, la Carmi ha contribuito, in tutta la sua carriera, ad alimentare una critica sottile nei confronti dei valori patriarcali e sessisti della borghesia. Terzo e ultimo appuntamento alle ore 16 in compagnia di, che parlerà dell’artista romana, protagonista nel 2019 dell’esposizionea Palazzo delle Esposizioni. Pittrice lungimirante e controcorrente, la Maselli ha saputo cogliere con i suoi paesaggi metropolitani il fascino della città contemporanea mostrandone i lati oscuri, senza aneddoti e senza ideologie. - (PRIMAPRESS)