La Giornata Europea dei Parchi celebra il tema: #ParksForHealth. La natura come terapia di salute

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo: il Parco Nazionale di Abisko.

L'edizione 2020 della "Giornata Europea dei Parchi" ha come tema #ParksForHealth -Parchi per la salute: Natura e benessere umano, la natura come bene prezioso per la nostra salute fisica e mentale. - (PRIMAPRESS)