La gestione integrata dei rischi in sanità nel terzo appuntamento online di Big Data in Health

(PRIMAPRESS) - ROMA - Appuntamento domani 20 settembre per il terzo dei webinar promossi dalla Big data In Health Society ( www.bigdatainhealth.org ) in preparazione del IV Congresso internazionale, in programma per ottobre a Roma. Tema centrale lo stato attuale di utilizzo dei Big Data ai fini del Risk Management, le sfide da raccogliere per renderne l’uso sempre più efficace e diffuso grazie all’intervento di diversi interlocutori attivi nel settore:Risk Manager SHAM,, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva,, comunicazione dell’emergenza sui social media,, Disaster Manager,, SIGERIS Soc. it. Gestori del Rischio in Sanità,, AUSL Bologna. Il Risk Management è una attività fondamentale per la gestione integrata dei rischi, attraverso una serie di attività sistematiche, un processo che consente ad una organizzazione di considerare il potenziale impatto delle specifiche tipologie di rischio possibile sulla mission, sugli obiettivi, le attività, il personale, sui prodotti e servizi erogati. - (PRIMAPRESS)