La Francia verso un nuovo "confinement" spinta dal 60% di nuovi casi in una settimana. Oggi il discorso di Macron

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Macron tornerà a rivolgersi alla nazione oggi, alle 20. Tra le misure allo studio per contrastare il coronavirus in Francia, che potrebbero essere annunciate dal presidente, c'è un lockdown a livello nazionale o un coprifuoco anticipato con confinamento nel fine settimana.

Una soluzione inevitabile anche se per giorni la volontà era stata di non arrivare a nessun lockdown per non colpire l’economia. Ma l'emergenza sanitaria in queste settimane sta superando per gravità anche quella della scorsa primavera. Il consiglio dei ministri oggi approverà le nuove misure, che saranno annunciate dal presidente Emmanuel Macron. Secondo anticipazioni Il nuovo "confinement" sarà appena più "soft" di quello drastico dello scorso marzo, comincerà giovedì a mezzanotte e durerà un mese. I dati francesi sul virus sono drammatici: i decessi delle ultime 24 ore sono stati 523, il massimo da aprile. I nuovi casi sono aumentati del 60% rispetto a una settimana fa e sono ammontati a 33.417. In tutto la Francia ha accumulato 1,243 milioni di casi dall'inizio della pandemia e 35.575 decessi. La seconda ondata, ha detto il capo dei consiglieri scientifici del governo, potrebbe essere piu' forte della prima. I contagi effettivi, hanno sottolineato gli esperti, sarebbero in realtà oltre 100 mila al giorno. - (PRIMAPRESS)