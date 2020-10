La Francia stretta nella morsa del coronavirus. Nelle ultime 24 ore oltre 32mila casi e scatta il coprifuoco

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Nuovo record di contagi in Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32.427 casi, secondo le cifre diffuse da Santé Publique con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati 90, per un totale di 33.392 dal primo marzo. Dalle 21 alle 6, scatta il coprifuoco nella regione di Parigi e in altre otto grandi città. Con 12mila agenti schierati per le strade a verificare - (PRIMAPRESS)