La filiera agoralimentare in allarme per i casi di covid negli stabilimenti. Ad Eboli 24 casi positivi in un'azienda

(PRIMAPRESS) - EBOLI - Dopo i 182 contagi da coronavirus in uno stabilimento di macellazione dei polli Aia, la filiera agroalimentare accusa un altro colpo ad Eboli con 24 casi positivi accertati. Il sindaco del comune salernitano, Massimo Cariello, ha chiesto di predisporre le misure per lo screening con tampone per tutti i lavoranti e per le loro famiglie. - (PRIMAPRESS)