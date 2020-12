La favola di Spelacchio che quest'anno si trasforma in "Chioma dorata" con le luci di Natale a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come nelle migliori fiabe anche “Spelacchio” si è trasformato in una “Chioma dorata”. E’ la storia dell’albero di Natale di Roma Capitale che lo scorso anno aveva fatto scoppiare la polemica e l’ironia di romani e turisti facendo il giro del mondo per la bruttezza dell’abete sistemato a Piazza Venezia.

Quest’anno la Sindaca Raggi, con molta ironia pur chiamandolo ancora spelacchio, ha fatto sistemare un abete non solo dalle folte chiome ma da luci e parole dorate che hanno fatto onore alla storico scenario di Piazza Venezia.

L’albero è stato acceso questa sera nella giornata dell’Immacolata: non c’è stata festa ma la diretta social ha lanciato le immagini nel mondo.

Per il periodo natalizio che va dall’8 dicembre al 6 gennaio, sono state individuate dal Comune di Roma attività mirate ad evitare assembramenti di persone: giochi di luce, proiezioni di video-mapping, installazioni luminarie per creare l’atmosfera natalizia in tutta la città. - (PRIMAPRESS)