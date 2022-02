La crisi Ucraina nella data palindroma che ripete il numero 2. Simboleggia il confronto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Qualsiasi grande avvenimento della nostra storia oggi potrebbe essere ricordato anche per la data palindroma, cioè quella che si legge alo stesso modo da sinistra verso destra ma anche al contrario: 22 - 02 - 2022. In inglese è chiamato Two's day, letteralmente “il giorno del 2”, che ha la stessa pronuncia di Tuesday, martedì in inglese. È un evento molto raro, anche se negli ultimi 20 anni si è verificato già quattro volte. Andando a ritroso, è successo il 12-02-2021, il 02-02-2020, il 21-02-2012 e il 10-02-2001. Nel corso di questo secolo incontreremo altre trentuno date di questo tipo nei prossimi cento anni, con una addirittura bisestile (29-02-2092), per poi dover aspettare fino al 10-03-3001. Inoltre, la data di oggi non solo è palindroma, ma presenta anche una singolare ripetizione del numero 2, che secondo le regole della numerologia simboleggia la dualità e il confronto. Niente di più vero in una situazione attuale come quella della crisi ucraina. - (PRIMAPRESS)