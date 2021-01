La crisi politica e le consultazioni al Quirinale questa sera a “Titolo V” su Rai3

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’evoluzione della crisi politica in corso dopo giorni di consultazioni al Quirinale che non hanno risolto lo stallo politico. I rischi di una crisi in un momento così delicato per il Paese: sono questi i temi che verranno affrontati a Titolo V stasera su Rai3, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti in diretta dagli studi Rai di Napoli e Milano. - (PRIMAPRESS)