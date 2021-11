La controversa cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta assegnata al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro

(PRIMAPRESS) - PADOVA - La cittadinanza onoraria al Presidente del Brasile Bolsonaro voluta dal Consiglio Comunale di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, spacca il paese. Ad accogliere Bolsonaro oltre agli assessori e alla sindaca Alessandra Buoso, in fascia tricolore, c'era anche un sit-in di protesta fuori dal Municipio. Bolsonaro è costretto a cambiare destinazione e dirigersi a Villa Arca del Santo, una residenza veneta che si trova sempre ad Anguillara, dove lo attendevano i suoi sostenitori. Il presidente esce dalla residenza brevemente per salutare i suoi fan, poco meno di un centinaio e si fa fotografare. Durante il pranzo la consegna della cittadinanza arrivata per i natali dei suoi nonni nella città veneta. La contestazione per la cittadinanza a Bolsonaro non solo è arrivata da brasiliani residenti nell'area ma anche dagli stessi cittadini che hanno fortemente criticato la politica di Bolsonaro nella gestione del Civid in Brasile passando dal negazionismo a blande azioni di contenimento della pandemia. Una oggettiva accusa sostenuta anche da una commissione parlamentare che in Brasile avrebbe certificato le responsabilità del presidente chiedendo per lui una condanna internazionale. - (PRIMAPRESS)