La Conferenza Stato-Regioni irrita i governatori: "E' pleonastico convocarci su un Dpcm già scritto"

ROMA - "La narrazione del confronto con il Governo è pura illusione" così commentano alcuni funzionari regionali al termine della Conferenza Stato-Regioni. Il metodo con cui il governo ha approvato il decreto che fissa le regole per gli spostamenti a Natale continua ad irritare i governatori delle regioni: "Le forti limitazioni imposte a spostamenti e relazioni sociali" dal 21 dicembre al 6 gennaio "rendono di fatto pleonastico il pronunciamento su parti essenziali del Dpcm". I governatori lamentano in particolare il "mancato confronto istituzionale" e rilevano il mancato riferimento ai ristori promessi per le attività sospese.