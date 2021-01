La Cina ritarda la visita di membri dell'Oms a Whuan per fare il punto ad un anno dalla pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le immagini del festoso Capodanno a Wuhan hanno fatto il giro del mondo quasi a scacciare dalla mente quelle terribili della pandemia ma ora sul popoloso capoluogo della provincia di Hubei si addensano nuove nubi per gli interrogativi che hanno sollevato i ritardi di una missione Oms in Cina. La destinazione dei membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità doveva essere proprio Wuhan e serviva a fare il punto sulla pandemia a distanza di un anno dalla sua esplosione nella Cina Centrale. Questione di visti ma anche di organizzazione diconodal ministero degli Esteri cinese aggiungendo che si sta ancora discutendo su una "organizzazione specifica della visita del gruppo di esperti". La precisazione cinese arriva dopo che, ieri, il direttore Oms Ghebreyesus aveva annunciato la partenza del team, dicendosi però "deluso" del mancato ok delle autorità cinesi. - (PRIMAPRESS)